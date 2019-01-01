Кому помочь

Спасибо за внимание к этому разделу и оказываемую поддержку. Именно благодаря Вашему доверию и доброму сердцу, только вместе, нам удастся сделать будущее наших подопечных намного светлее.

Спасение одного ребенка не изменит мир, но мир навсегда изменится для этого ребенка.

Серёжа Пантин Диагноз: РАК. Нейробластома заднего средостения, IV стадия.

Серёжа скромный мальчик, которому очень хочется жить. Серёжа тихо просит о помощи и о том, чтобы успеть поправиться, пока болезнь не забрала всё. Он любит динозавров, спасать животных, играть в футбол и танцевать. Серёжа добрый и любознательный. И этой весной начался его трудный путь борьбы с РАКом. Поддержите Серёжу: ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 С ТЕКСТОМ ПОМОЩЬ 200 (ГДЕ 200 ЭТО СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ). *Осуществляя пожертвование с баланса мобильного телефона Вы принимаете Договор офер...

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Демид Птицын Диагноз: РАК. Нейробластома забрюшинного пространства.

Рецидив, увеличенный лимфоузел и последняя надежда. Скоро пройдет 100 дней с момента трансплантации костного мозга, и у Демида, больного РАКом, остаётся очень мало времени, чтобы мы смогли ему помочь. После проведенной терапии у ребенка остался увеличенный лимфоузел, и он может дать метастазы в любой момент. Демид родился в Вологде, уже 2 года сражается с диагнозом нейробластома и очень ждет нашей помощи. Мальчик очень усидчивый, занимается в гараже с папой, мечтает впервые в жизни увидеть море, любит Лего и...

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Ксения Татаренкова Диагноз: Острый лимфобластный лейкоз

Ксюше 11 лет и у неё рак. Болезнь прогрессирует и набирает силу, самое страшное, что после проведенных первых блоков химиотерапии не удаётся достичь ремиссии. В ближайшее время планируется проведение курса таргетной терапии. Далее, показана трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного 100% донора. Невыход в ремиссию свидетельствуют о том, что болезнь все труднее поддаётся лечению. Второго шанса у девочки не будет, и мы должны с самого начала постараться дать Ксюше возможность лечиться в лучших клини...

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Степа Потапов Диагноз: РАК. Нейробластома левого надпочечника с метастазами.

Стёпе 2 года, и у него 4 стадия нейробластомы Степа очень маленький весёлый, ласковый мальчик, ему всего 2 года. Он любит смотреть мультики про синий трактор и танцевать под веселые песенки. В свой второй день рождения несчастный малыш оказался на больничной койке со страшным диагнозом - недифференцированная нейробластома (рак) левого надпочечника, 4 стадия, группа высокого риска с метастазами в лимфатические узлы, костный мозг, кости. Сказать, что жизнь семьи остановилась - значит не сказать ...

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Алексей Афонин Диагноз: Рак. Нейробластома правого надпочечника, с поражением л/у и костного мозга.

Мальчик на финишной прямой. Ему очень нужна ваша поддержка! Алёша, несмотря на свой возраст, мужественно проходит каждый из этапов лечения. Позади три операции, шесть курсов химиотерапии, множественные обследования (мрт, пункции костного мозга, сцинтиграфии), ТКМ, три курса иммунотерапии. Сейчас завершаются курсы иммунотерапии. После трудного и болезненного пути уже скоро он сможет отправиться домой, конечно, если мы поможем ему пройти заключительный этап лечения. Поддержите Алёшеньку: ОТПРАВЬ...

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Светлана Закарян Диагноз: РАК. Крестцово-копчиковая тератома, опухоль желточного мешка, рецидив.

Уже 3 года маленькая Света борется с раком. Сейчас девочке 4,5 и она безумно боится врачей. За плечами малышки нескончаемые химиотерапии, две радикальные операции, но раз за разом онкология возвращалась. Сейчас она готовится сложной обширной операции, высокодозной химиотерапи и пересадке костного мозга. Помогите Светочке: ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 С ТЕКСТОМ ПОМОЩЬ 200 (ГДЕ 200 ЭТО СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ). *Осуществляя пожертвование с баланса мобильного телефона Вы принимаете Договор оферт...

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Екатерина Суркова Диагноз: РАК. Саркома Юинга (3 стадия).

Без лечения Саркома стремительно растёт: спасите Катю! Кате Сурковой 8 лет. Опухоль в её организме стремительно росла, на Родине девочку уже отправили "на симптоматическую терапию" по месту жительства. Но современные линии химиотерапии позволили значительно сократить размеры злокачественного образования, и 21 августа 2020 года состоялась радикальная операция. К сожалению, когда есть место чуду и высокотехнологичному лечению, чаще всего появляются огромные счета. Сейчас очень важно, чтобы Катенька смогла...

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Сергей Кантеев Диагноз: РАК. Нейробластома забрюшинного пространства (4 стадия), рецидив.

Маленький герой ждёт Вашей поддержки Наш отважный герой один раз уже одержал победу в битве за свою жизнь, пройдя долгий и тернистый путь лечения. Увы, но коварная болезнь вернулась и все началось сначала: неизвестность, боль, больничные стены и слезы мамы. В минуты отчаяния, он всегда подбадривает её и говорит, что обязательно поправится. 8 курсов ПХТ, MIBG - терапия, ВДПХТ с ауто-ТГСК, 6 курсов противорецидивной терапии, операция, Алло - ТГСК. За этими цифрами и аббревиатурами стоит путь героя, кот...

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Артем Торопов Диагноз: ДЦП. Задержка в развитии. Тотальная отслойка сетчатки правого глаза.

Семья Тёмочки мечтает о возможности для мальчика комфортно развиваться. Болезнь ребенка и множество ее осложнений, семейные трудности, отсутствие денег подвели мальчика и маму к крайней черте. Они были вынуждены продать квартиру и переехать в меньшее жилье, чтобы ходить на реабилитацию. Лечение уже начало давать свои результаты и облегчать жизнь Тёмы, но необходимые средства иссякли. Тёмочке ещё очень нужно специальное инвалидное кресло. Оно необходимо для адаптации к повседневной жизни мальчика, возможности сиде...

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Ника Ширяева Диагноз: Микротия, атрезия слухового прохода, кондуктивная тугоухость третьей степени

Малышка Ника родилась 28 июля 2017 года. Долгожданная звездочка появилась на свет легко, но позже выяснилось, что у девочки микротия, атрезия слухового прохода, кондуктивная тугоухость третьей степени.Это значит, что одно ушко и слуховой проход у малышки отсутствуют от природы. Так бывает редко, и к сожалению, таких малышей лечить трудно, а по печальному мнению некоторых специалистов и "нецелесообразно". Поддержите Нику, ей очень хочется жить нормальной жизнью: ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434, С ТЕКСТО...

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Мила Джамалетдинова Диагноз: Рак. Нейробластома забрюшинного пространства с метастазами

Мама и бабушка умоляют о чуде для Милании! Милочка сражается за жизнь изо всех сил уже долгие месяцы. Болезнь не дает перерывов, она борется и терпит уколы, боль, операции и страх неизвестности. Однажды рак уже едва не украл у девочки жизнь: после долгого пути лечения остался последний шанс победить болезнь, а сроки фактически вышли. Девочка очень много испытала, и вот началась долгожданная иммунотерапия, которая дается тяжело и не обходится без множества опасных побочных эффектов. Но всё же иммунотерапия жизненн...

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Богдан Сулич Диагноз: ДЦП. Эпилепсия. Отслойка сетчатки. 100% слепота. Инсомния. Энурез.

Богдаша – «хохотунчик», любит игры , смех и веселье. Ребенок ежедневно слушает сказки, детские песенки, концерты классической музыки, игру и пение великих музыкантов. Жизнь семьи осложняется тем, что Богдан слепой, сам не стоит, не ходит и даже не говорит. Мальчика мучают частые приступы эпилепсии, при которых он впадает в кому и перестает дышать. «Скорая» часто не успевает приехать, чтобы снять приступ, поэтому мама сама проводит часть необходимых манипуляций: делает уколы, дает кислород. ...

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Донов Степан Диагноз: ДЦП, Спастическая диплегия, Косоглазие, ЗПМР

«Мы, родители Степана - Алексей и Татьяна, обращаемся к вам за помощью собрать средства на дальнейшую реабилитацию. Финансово нам стало очень тяжело»... Для того, чтобы помочь: ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 С ТЕКСТОМ ПОМОЩЬ 200 (ГДЕ 200 ЭТО СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ). *Осуществляя пожертвование с баланса мобильного телефона Вы принимаете Договор оферты и даете Согласие на обработку персональных данных. Степан долгожданный ребенок, родился в составе двойни...

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Атнагуллов Роман Диагноз: Спастический ДЦП. Асимметричная диплегия

Роману 7 лет, он болен детским церебральным параличом и прикован к инвалидной коляске. Классическое ЛФК не помогает, требуется реабилитация у грамотного специалиста. Врачи говорят, что перспективы есть. Чтобы поддержать мальчика: ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 С ТЕКСТОМ ПОМОЩЬ 200 (ГДЕ 200 СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ). *Осуществляя пожертвование с баланса мобильного телефона Вы принимаете Договор оферты и даете Согласие на обработку персональных данных. Ро...

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